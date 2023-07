‘Borghi in festa’ | rassegna itinerante alla scoperta dei belvedere più suggestivi di Amalfi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUn’atmosfera magica, immersi tra panorami straordinari, terrazzamenti che brillano al sole e case incastonate nella roccia, a strapiombo sul mare che si apre sulla Costa d’. Una vertigine emozionale,ridella grande tradizione musicale della canzone classica napoletana. Ritorna Borghi in Festa, latra le bellezze di, inserita nel più ampio programma di eventiSummer Fest 2023, promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano. «Borghi in Festa permetterà allo spettatore di vivere un turismo esperienziale e slow, per recuperare il contatto diretto con la natura e il territorio in tutte le sue potenzialità – sottolinea Enza Cobalto, delegata a Cultura ed Eventi – Si ...