Bonus Trasporti 60 euro 2023 | regole e novità

(Di venerdì 14 luglio 2023) ... dal portale www..lavoro.gov.it . Ilsi può utilizzare per comprare un ...di Governo contro il caro prezzi e rifinanziato dal Decreto Carburanti (articolo 4) pubblicato in Gazzetta ...

Il, varato dal Governo e operativo già da diversi mesi, ha permesso a una vasta platea di utenti di accedere ad abbonamenti agevolati per spostarsi usufruendo dei servizi del trasporto ...Mentre è in arrivato con un ritardo di oltre un mese quello sul. Il decreto Ischia è monco dei criteri per l'erogazione di risorse ai Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno a recupero ...Secondo l'Autorità deiin Italia c'è... Per Meloni è tornato il sereno stabile nei ...bollette ok Primo effetto Tajani in Forza Italia che guadagna più di tutti, cioè tre... Berlusconi ...

Bonus trasporti, dal successo ai debiti: guai per il Governo QuiFinanza

Il Tpl è in rivolta col Governo, con le associazioni che chiedono di avere rimborsata la quota anticipata per il bonus: ecco a quanto ammonta il debito ...Nell’ambito del programma See Sicily, coloro che scelgono l’isola per le proprie vacanze potrebbero ottenere dei voucher che danno diritto a una serie di sconti e regali. Se si prenota una vacanza di ...