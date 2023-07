Bonucci-Juve | così è un'ingiustizia | la storia non si calpesta E Allegri ora rischia di più

Lamette alla portae il futuro, le ipotesi .e il sogno Europeo in Germania . Lamette alla porta. La dirigenza bianconera è al lavoro per fornire ad ...L'addio diallaresta sullo sfondo.Rivoluzionesenza Europa:fuori rosa .fuori dalla Superlega: manca il sì di Real Madrid e Barcellona.fuori dalla Superlega , indietro non si torna. Il club torinese, una ...

Lo diciamo subito, a scanso di equivoci: Leonardo Bonucci ha probabilmente avuto una carriera superiore al suo talento, alle sue possibilità. È arrivato al momento giusto nel posto giusto e l’unica vo ...Si chiude dopo poco più di 502 partite e 37 gol l’avventura di Leonardo Bonucci alla Juventus. Mentre tutto lasciava supporre che il capitano bianconero potesse terminare a Torino la propria carriera, ...