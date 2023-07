Bonucci fuorirosa | tutte le rivelazioni di Dagospia

(Di venerdì 14 luglio 2023) Leonardoe la Juventus, Leonardoe Allegri , Leonardoe la mancata convocazione per la tournée: emergono nuovi retroscena su quanto accaduto tra l'ormai ex capitano bianconero ...

Leonardoe la Juventus, Leonardoe Allegri , Leonardoe la mancata convocazione per la tournée: emergono nuovi retroscena su quanto accaduto tra l'ormai ex capitano bianconero e la società e a rivelarli è Dagospia ., infatti, che avrebbe ...Leonardoe la Juventus, Leonardoe Allegri , Leonardoe la mancata convocazione per la tournée: emergono nuovi retroscena su quanto accaduto tra l'ormai ex capitano bianconero e la società e a rivelarli è Dagospia ., infatti, che avrebbe ...

Bonucci fuori rosa: la Juve ha comunicato la decisione al giocatore Goal Italia

VIDEO / Juve, ecco la risposta di Bonucci sui social Leonardo Bonucci non farà parte della rosa della Juventus per la stagione 2023/24. La decisione del club è stata comunicata al difensore da… Leggi ...L’addio di Leonardo Bonucci alla Juventus, che lo ha messo fuori rosa insieme a Zakaria, Arthur e McKennie, apre un grande dubbio sul futuro del reparto bianconero. Come si rimpiazza l’ormai ex ...