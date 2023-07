Bonucci fuori rosa | tutte le rivelazioni di Dagospia

(Di venerdì 14 luglio 2023) Leonardoe la Juventus, Leonardoe Allegri , Leonardoe la mancata convocazione per la tournée: emergono nuovi retroscena su quanto accaduto tra l'ormai ex capitano bianconero ...

Leonardoe la Juventus, Leonardoe Allegri , Leonardoe la mancata convocazione per la tournée: emergono nuovi retroscena su quanto accaduto tra l'ormai ex capitano bianconero e la società e a rivelarli è Dagospia ., infatti, che avrebbe ...Intanto dal canto suo Leonardocontinua nel suo gioco del silenzio, ma manda in ogni caso ... da lunedì tornerà a Torino e inizierà la sua nuova vita di giocatorerosa in attesa di ...... con diverse decisioni di un certo impatto come la messarosa di, dall'altro lato la dirigenza della Juventus cerca di chiudere a livello politico e giudiziario la partita sulle note ...

Bonucci messo fuori rosa dalla Juve: si allenerà da solo e non andrà in tournée La Gazzetta dello Sport

L’addio di Leonardo Bonucci alla Juventus, che lo ha messo fuori rosa insieme a Zakaria , Arthur e McKennie , apre un grande dubbio sul futuro del reparto bianconero. Come si… Leggi ...Il difensore ai margini del progetto di Allegri, il tecnico e Giuntoli valutano le alternative: alcune sono già dentro la ...