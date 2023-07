Bologna | si lavora al ritorno in Italia di Bernardeschi

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ilsarebbe interessato ad acquistare Federico, esterno del Toronto ed ex Fiorentina e Juve Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ilsarebbe sulle tracce di Federicoper la prossima stagione. L’ex Fiorentina e Juve si era trasferito lo scorso anno in MLS al Toronto. A frenare l’ipotesi delin Serie A è l’ingaggio da 4 milioni di euro. Decisiva sarà la volontà del calciatore che potrebbe decidere di lasciare il Canada dopo un’annata difficile.

La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale,ai trasferimenti: in 470 si lasceranno ... altri 180, invece, partiranno con un volo con destinazioneLa Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale,ai trasferimenti: in 470 si lasceranno ... altri 180, invece, partiranno con un volo con destinazioneL'azienda160 ettari di terreno dove si producono i foraggi freschi per gli oltre 700 capi ... oggi a, nella sede regionale della Federazione di Palazzo Merendoni. "Ci aspettano sfide ...

Bologna tra le città in cui si lavora meglio, bollino verde sotto le torri BolognaToday

Ieri l’incontro a Palazzo Chigi. Il governatore: "Incontro positivo, servono procedure efficaci". E dalla premier l’impegno per una visita al Tecnopolo di Bologna in autunno .Pompeo Bertolazzi descrive la Bologna del suo tempo: politica, costo della vita e condizione delle popolazioni. Una panoramica scritta da chi ha combattuto per la libertà, che evidenzia una relativa a ...