Bologna | il Comune costruisce nelle zone alluvionate Bonaccini silente L' autogol della città più a Sx d' Italia

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 14 luglio 2023) Sbagliare è umano, perseverare è diabolico, tanto più dopo un disastro come l’ultima alluvione in Emilia-Romagna. Il comune diha deciso di andare avanti nella costruzione di abitazioni in zona alluvionale, nei pressi del fiume Reno... Segui su affarni.it