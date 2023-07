BOCCIATA LA PRIMA LISTA DEL GF VIP | PORTE CHIUSE AGLI INFLUENCER E CHI HA UN ACCOUNT ONLYFANS

(Di venerdì 14 luglio 2023) Cambio radicale al GF VIP! Pier Silvio Berlusconi sta agendo su tutti i fronti della sua nuova visione dell’azienda. Da quanto si apprende non ci sarà più trash pesante nelle trasmissioni ma solo trash leggero, portando così nuovo pubblico a riscoprire il quinto canale. Dopo aver rivisto parte del pomeriggio di Canale 5 tra la svolta di Pomeriggio Cinque e del preserale (meno repliche possibili), ora tocca agire sullaserata, uno dei momenti di massima platea televisiva. Come riporta FqMagazine, ladi possibili concorrenti che avrebbero dovuto partecipare all’ottava edizione del GF VIP, è statada Pier Silvio Berlusconi. Tra questi c’erano Justine Mattera, Antonio Razzi, Carmen Di Pietro con suo figlio. Ma sicuramente ci saranno stati altri nomi oltre a questi. Fanpage ieri ha aggiunto un ...

...dall'amministrazione comunale - insostenibile a livello economico e con una richiesta di contributo comunali non possibile per le casse pubbliche - che ne ha dato massimo risaltocon ...Pare, infatti, che unalista di nomi, presentata dagli autori, sia statain toto da Pier Silvio Berlusconi. Tra gli scartati ci sarebbero stati Antonio Razzi , recentemente dato per ...'Le sentenze vannolette e poi capite, non commentate senza averlo fatto. Il Tar ritiene che non vi sia stato ...comunale di minoranza Gaetano Scullino parlando della pratica 'Coop'dal ...

Alla prima votazione il parlamento thailandese ha bocciato la candidatura di Pita Limjaroenrat come primo ministro Il Post

Bocciata dal centrodestra la proposta per il salario minimo, sembra che si vada verso altre iniziative piuttosto che favorire i lavoratori. Vediamo come stanno le cose. La proposta per il salario mini ...La maggioranza di centrodestra ha presentato un emendamento che stoppa il disegno di legge sul salario minimo proposto dalle opposizioni (Italia viva esclusa) come testo-base in commissione ...