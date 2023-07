Bmw Motorrad ti porta nel mondo virtuale di RadLand

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il link per entrare nella (Motor), la terra di BMW, è: moto -.bmw -.it. foto: ufficio stampa Bmw Group Italia . tvi/com 14 luglio 2023

MILANO - È online RadLand, la nuova piattaforma di realtà virtuale di Bmw Motorrad Italia basata su un'interfaccia semplice e innovativa. RadLand, infatti, è il portale di entrata nel mondo delle due ruote del marchio dell'elica blu, pensata per accompagnare il pubblico

MILANO (ITALPRESS) - È online RadLand, la nuova piattaforma di realtà virtuale di Bmw Motorrad Italia basata su un'interfaccia semplice e