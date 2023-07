Blue Beetle | ecco il secondo trailer

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 14 luglio 2023) Finalmente è disponibile un nuovodel film DC, con Xolo Maridueña e Susan Sarandon. Scopriamolo insieme Un nuovissimo film, targato DC, sta per arrivare nelle sale cinematografiche ad agosto. Si tratta di, pellicola che andrà a raccontare le gesta del supereroe omonimo, nato dalla fantasia di Charles Nicholas, le cui prime versioni risalgono al lontano 1940. Ora è finalmente disponibile anche unufficiale del film in arrivo. Trama e cast La sinossi del film recita: Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà da subito che non è proprio come l’ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di ...