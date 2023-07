Blackout elettrico manda in tilt il pozzo Boara | disagi a Monreale

(Di venerdì 14 luglio 2023)– L’Ufficio Idrico comunale ha comunicato stamattina alla cittadinanza che a causa di un’improvvisa interruzione di energia elettrica, si sono verificatinell’erogazione idrica in alcune zone della città. In particolare, i pozzi che forniscono l’acqua ai quartieri Bavera Alta e Bavera Bassa sono andati in protezione a seguito del, causando una temporanea (live.it)

Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato un, dovuto probabilmente al temporale, a bloccare la stazione di pompaggio provinciale a Calceranica, che ha compromesso solo una ..."Dal servizionon hanno saputo dare spiegazioni del- dichiara il titolare di una struttura ricettiva - e ancora il problema non è stato risolto. Ci sono ascensori che non ...... che gestisce l'erogazione del servizio, per segnalarne i guasti ma soprattutto per ...misure il Comune intenda adottare per scongiurare il verificarsi di ulteriori ed improvvisi, ...

Blackout elettrico a Pesaro in centro e zona mare: panico sulla ruota ... il Resto del Carlino

Improvvisa bufera ieri mattina, colpite le zone di Montefiorino, Lama, Pavullo, Montese, Zocca. Alberi caduti, strade interrotte e black out ...Sorbolo Mezzani Soltanto nell'ultima settimana sono state sette, ma le interruzioni di energia elettrica e i cali di tensione a Casale di Mezzani da anni sono ormai una triste consuetudine soprattutto ...