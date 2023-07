Bisseck | «Ringrazio l’Inter per la fiducia! Ai tifosi una promessa»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 14 luglio 2023) Yanè il primo rinforzo in difesa per. Il difensore tedesco, attraverso un post pubblicato su Instagram, descrive le sue prime sensazioni da neo-giocatore nerazzurro EMOZIONE – Yanè arrivato aldall’Aahrus. Un passo importante nella carriera del 22enne tedesco che affida ad un post su Instagram il suo pensiero dopo i primi giorni da nuovo calciatore nerazzurro. Questo il suo messaggio: «Sono ancora sopraffatto dalla sensazione di essere un nerazzurro adesso.i dirigenti ed i responsabili delper la fiducia che hanno riposto in me e prometto a tutti gli interisti che darò sempre il massimo per voi e per la società! Naturalmente, un grande ringraziamento va anche ai iei amici e alla mia famiglia, nonché a Dodici SM per il supporto ...