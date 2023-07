Bios Srl | “Disinfestazioni | prodotti ecocompatibili e repellenti | come ottenere risultati rispettando ambiente e animali”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) (Adnkronos) - Agire preventivamente e rivolgersi a professionisti del settore consente di evitare criticità e di rispettare le regole Piacenza, 14 luglio 2023.Le norme in materia di disinfezione e disinfestazione sono in continua evoluzione. La direzione è piuttosto chiara: si punta non solo a non danneggiare l'in cui si agisce, ma anche a salvaguardare gli stessi insetti odi cui si deve ostacolare la presenza. Orientarsi in questo campo in autonomia per gli imprenditori è piuttosto rischioso, soprattutto perché ogni attività è responsabile della salubrità dei luoghi in cui operano i suoi lavoratori. Porre la massima attenzione sull'igiene e la cura degli spazi, inoltre, rappresenta un modo efficace di proteggere il proprio business: la presenza di infestanti, insetti opotrebbe rallentare la produzione se ...