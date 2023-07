(Di venerdì 14 luglio 2023) 'Think I forgot / How to be happy / Something I'm not / But something I can be / Something I wait for / Something I'm made for / Something I'm made for', cantain 'What Was I Made For?', che ...

Con l'uscita del suo secondo album 'Happier than ever', che ha debuttato al n. 1 della classifica Billboard 200 negli Stati Uniti e in 19 paesi del mondo, la ventenne nativa di Los ...Newsic Friday Vol. 28 - 2023. Nuovo appuntamento con il listone del venerdì.e tanta estate per questo venerdì estivo. Buon ascolto! LA PLAYLIST LE PAGELLE BRANO PER BRANO Interpol - Voto 7,50 - Nuovo remix di Interpolations a firma Water From Your Eyes e ancora ...Due anni dopo No Time to Die,potrebbe vincere il suo 2° Oscar per la miglior canzone originale a 23 anni appena. Tutto merito di ' What Was I Made For ', nuova traccia estratta dalla super colonna sonora di Barbie, ...

Billie Eilish torna, dopo un anno, con un nuovo singolo composto (in una notte) per il film "Barbie" TGCOM

Billie Eilish torna, dopo un anno dalla pubblicazione dei suoi ultimi lavori discografici, con un nuovo singolo composto appositamente per il film "Barbie" sceneggiato e diretto da Greta Gerwig e ...Dopo aver vinto la miglior canzone originale del film "007 - No time to die" pubblica il brano del film diretto da Greta Gerwing MILANO - Ad un anno dalla ...