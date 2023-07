Biden va a Helsinki a chiudere il tour delle alleanze e rivendica i risultati di Vilnius

"Putin ha già perso la guerra". A giudicare dall'energia, quasi la sfrontatezza con cui ieriha attaccato il rivale di Mosca da, la missione appena conclusa in Europa deve averlo lasciato soddisfatto, ma soprattutto convinto che l'invasione illegale e immotivata dell'Ucraina ...ha dichiarato che Putin ha già perso la guerra e ha ribadito l' adesione futura dell'Ucraina ... Yevgeny Prigozhin , da. Secondo il Wall Street Journal , diversi alti ufficiali russi ...' Putin ha già perso la guerra ' e le continue minacce del Cremlino di usare armi nucleari 'non costituiscono una prospettiva reale'. Parole del presidente americano Joeche da, in Finlandia (al confine proprio con la Russia ), al termine dei quattro giorni trascorsi in Europa (lunedì a Parigi, martedì e mercoledì a Vilnius per il vertice Nato ), ...

"Non credo che la guerra in Ucraina possa continuare per anni, non penso che la Russia possa mantenerla per sempre". Lo ha detto ieri il presidente Usa, Joe Biden, parlando da Helsinki al termine del ..."Non scambieremo mai alcuno status per nessuno dei nostri territori, anche se si tratta di un villaggio in cui vive un nonno". Lo ha detto Zelensky ieri al termine del vertice della Nato di Vilnius, ...