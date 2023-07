Bianca Berlinguer | svelato il contratto con Mediaset | cifre-choc | chi fa assumere

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) Dopo 34 anniha lasciato la Rai per passare a. Un cambio di casacca piuttosto clamoroso, avvenuto proprio a ridosso della presentazione dei palinsesti televisivi. Pier Silvio Berlusconi avrebbe condotto la trattativa in prima persona per assicurarsi la conduttrice di Carta, che ha firmato con il Biscione uncertamente vantaggioso. A rivelarne i dettagli è stato Dagospia: l'accordo pare che preveda un compenso da 600mila euro, definito dal sito di Roberto D'Agostino come equivalente a quello di un direttore di un telegiornale. Inoltre pare che lasia riuscita a faranche due collaboratrici ine a tempo indeterminato. Insomma, se le indiscrezioni di Dagospia dovessero ...