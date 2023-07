(Di venerdì 14 luglio 2023) Ilè interessato a Roberto, centrocampista argentino che si è liberato a parametro zero dall’Udinese Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ilsarebbe interessato a Roberto. Il club turco ha infatti presentato un’molto importante dal punto di vista economico. Dopo la fine del contratto con l’Udinese, arriverebbe a parametro zero. Il trequartista argentino sta valutando la destinazione e dovrebbe comunicare a breve la propria scelta per il futuro.è quindi vicino a lasciare la Serie A.

Ore 10:40 - Ilha presentato un'per Pereyra dell'Udinese Come riporta Gianluca di Marzio, i media turchi parlano già di viste mediche oggi, ma non c'è ancora nulla di ufficiale. ...... mentre al posto di Zielinski (ha unadagli arabi dell'Al Ahli) piacciono Samardzic (... Stesso destino per Rebic che però ha detto no al. A proposito di punte: Scamacca (West Ham) ...2023 - 07 - 10 12:02:11, obiettivo Tadic Dusan Tadic ha ricevuto un'dalla Turchia. Ilvuole l'attaccante serbo, che potrebbe lasciare l'Ajax in estate. 2023 - 07 - 10 10:51:...

Besiktas, offerta per Pereyra: la situazione Calcio News 24

BECAO – Rodrigo Becao è a un passo dal dire addio all’Udinese e al fantacalcio. Come riportato dal nostro Fabrizio Romano, il Fenerbahce è molto vicino ad acquistare il difensore. La chiusura è ...Il Besiktas vuole Roberto Pereyra. I media turchi hanno parlato di viste mediche già oggi, ma ancora non si è arrivati a quel punto. La trattativa è ancora in corso e sul piatto c'è un'offerta molto ...