Bernardeschi-Bologna | il ritorno dell’esterno in Serie A?

(Di venerdì 14 luglio 2023) Nelle ultime ore si sta configurando uno scenario di mercato piuttosto interessante. Il, infatti, è interessato a riportare FedericoinA. L’esterno d’attacco è reduce da una stagione molto deludente: 3 gol e 2 assist in 21 presenze a coronare alcune prestazione decisamente non al suo livello. Sotto le due torri però, pensano che l’aria di casa possa fargli bene e farci ritrovare quel calciatore che ha incantato a Firenze e nei primi anni a Torino. L’acquisto piacerebbe anche a Thiago Motta, che lo utilizzerebbe da titolare al posto di Orsolini, dato ormai per partente da. Arriverebbe quindi un esterno capace di creare superiorità numerica sull’esterno, per rientrare a calciare in porta oppure servire un compagno. Esattamente quello che fa al momento Orsolini per i felsinei. Il ...

Si tratta dell'ex - fantasista di Juve e Fiorentina Federicoil quale, dopo un anno ... incredibilmente alto in MLS rispetto al monte ingaggi del... Giulio Montini (Casnate, Italia) Menzioni d'onore/Honorary mentions: Valter(... Zhonghua Yang (Pechino, Cina) Runner Up: Roberto Melotti (, Italia) Menzioni d'onore/Honorary ...L inter deve ancora recuperare la gara di". E qualcun altro si chiede: "Dybala secondo voi ... E Gianni più di tutti: "Finiranno per prendersie vidal.come quando dovevano ...

Bernardeschi torna in Serie A Il Bologna ci pensa Goal.com

Da un anno al Toronto, in Canada, Federico Bernardeschi potrebbe presto mettere nuovamente piede in Serie A. A pensare all'ex Juve è il Bologna ...Bernardeschi Bologna - L'esperienza di Bernardeschi in Italia si è conclusa con l'addio alla Juventus e l'arrivo al Toronto ma potrebbe tornare in A ...