Bergamo | una delegazione del Csm in visita agli uffici giudiziari

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 14 luglio 2023) IN TRIBUNALE. Lunedì 17 luglio laconsiliare, guidata dal vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Fabio Pinelli, si recheràdi Brescia,e Milano per ascoltare tutti i magistrati dei Distretti in relazione alle criticità dei relativi