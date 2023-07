Benevento | scontro tra auto e moto in via Calandra

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale nel primo pomeriggio in via Nicola Sala, nei pressi della rotatoria. Unciclo con a bordo due persone, provenendo da via Sala in direzione via, è entrato in contatto con una Fiat 500 condotta da una donna. Sul posto è subito giunta un’ambulanza per medicare sul posto le persone coinvolte, che per fortuna non hanno riportato ferite gravi. La Polizia Municipale si è invece occupata dei rilievi e della gestione del traffico veicolare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

