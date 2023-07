Belén Rodriguez | party casalingo per festeggiare il secondo compleanno di Luna Marì

(Di venerdì 14 luglio 2023)ha pubblicato una serie di scatti delorganizzato nella serata di ieri perildella piccola, la seconda figlia della showgirl, nata il 12 luglio del 2021 dalla relazione con Antonino Spinalbese. La modella ha voluto condividere con le migliaia di followers alcuni momenti di spensieratezza e felicità trascorsi in famiglia, postando numerose immagini della bimba, circondata dall’affetto di amici e parenti. “Buonamore mio”, recita la didascalia del post condiviso su Instagram dalla conduttrice televisiva, in cui appaiono diverse fotografie scattate durante i festeggiamenti. Nella prima immagine,...

A Deianira Marzano, esperta di gossip, è stato mandato uno scatto in cui si vede lastringere la mano a un uomo misterioso durante il party di Ignazio . In aggiunta un utente, ma qui si ...... guarda le foto sexy PASSIONE IN SPIAGGIA Fotogallery - Nicolò Zaniolo a Ibizia con Sofia Costantini 2 anni Fotogallery - Belenfesteggia il compleanno di Luna MarìAddio a Barbara d'Urso, via anche Belene Ilary Blasi. Dentro Bianca Berlinguer e Myrta Merlino. Alcuni programmi della tradizione del Biscione però resteranno, come ad esempio il Gf Vip o ...