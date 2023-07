Bayern Monaco | un big accompagnato alla porta

(Di venerdì 14 luglio 2023) Sadio Mané è stato scaricato dal. Il senegalese è stato informato di non rientrare più nei programmi...

Commenta per primo L'Inter è pronta a chiudere l'accordo con Yann Sommer , portiere svizzero classe '88 del. Come riporta Sky Sport, i nerazzurri puntano a chiudere l'intesa con il portiere, poi i dirigenti dell'Inter andranno a trattare con ilper cercare di risparmiare qualcosa ...Il centravanti serbo è nel mirino delle big di mezza Europa: piace al, è nel radar del Psg ed è stato accostato anche al Chelsea. La Juventus lo ha acquistato 18 mesi fa dalla ...Assicuratasi Thuram, Frattesi e Bisseck, definita la cessione di Onana, sarà la volta di sferrare gli assalti all'esperto svizzero Sommer dele al giovane ucraino Trubin dello Shakhtar ...

Bayern Monaco, la cessione che può fare spazio a Kane Calciomercato.com

Sadio Mané è stato scaricato dal Bayern Monaco. Il senegalese è stato informato di non rientrare più nei programmi del club e che deve andarsene. Lo scrive il Kicker, secondo cui a pesare sulla decisi ...L'Inter vuole chiudere il prima possibile per il trasferimento di Sommer: l'accordo è in dirittura di arrivo ...