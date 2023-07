Bassetti testimonial di Facile Ristrutturare | dopo i talk si dà alla pubblicità - VIDEO

Ringraziamo tutti iche si sono messi in gioco ed hanno accettato di sfilare, con lo ...] Attualità In Primo Piano Coronavirus, Matteo: 'La situazione di oggi non è minimamente ...contro Parisiper la campagna di vaccinazione per la quarta dose: l'attacco . L'infettivologo contro il premio Nobel per la fisica: cosa ha dettocontro la ...contro Parisiper la campagna di vaccinazione per la quarta dose: l'attacco . L'infettivologo contro il premio Nobel per la fisica: cosa ha dettocontro la ...

123 medici contro Bassetti chiedono provvedimenti disciplinari. Lui ... Presskit

A chiedere l’intervento dell’Ordine una lettera con un lungo elenco di violazioni che secondo i firmatari sarebbero state commesse dall’infettivologo, al centro il trattamento del Covid e la promozion ...GENOVA - "Madonna è stata colpita da una grave infezione batterica che l'ha portata a un ricovero prolungato in terapia intensiva. Ha subito negli ultimi anni numerosi interventi chirurgici tra cui la ...