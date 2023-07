Barcellona | Kessié in uscita? Ecco la decisione dell’ivoriano

Tra i giocatori in entrata potrebbe così esserci Franck Kessie, che ilvaluta circa 15 milioni di euro. Come scritto su Calciomercato.it, i blaugrana sono disposti a valutare le offerte ...Arriva dalla Spagna l'annuncio relativo all'interesse della Juventus nei confronti del calciatore del. Colpo a sorpresa della Juventus che è pronta a strappare il calciatore al. I catalani hanno necessità di vendere e i bianconeri sono pronti ad entrare in azione per soffiare a Xavi il calciatore che non rientra più nei piani della squadra blaugrana. Ecco tutti i ...Commenta per primo L'idea è antica, ma solo le circostanze la stanno riportando d'attualità. Il file legato a Frank Kessie può riaprirsi in casa Juve , specialmente se ilpur di far posto nel monte ingaggi decidesse di lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato: Barça. Stampa, Kessié sempre più in uscita Tiscali