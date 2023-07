Sul finire degli anni '30 non viene più segnalata aalcuna banca locale. La novità arriva nel 1947, grazie all'iniziativa di Camillo Venesio. E' un esperto di credito, ha iniziato la carriera ...... la banca cambia addirittura nome, diventandoUnite. Il cronista scrive che finalmente la Banca del Popolo di'ha acquistato l'autonomia e non è più soggetta a quella d'Asti'! Mah! Di ...Ed i capitali incresceranno vieppiù'. In effetti, il commercio del vino è in forte sviluppo;... 2021 - 'l'intero capitale sociale (12.000 azioni) fu ceduto alla neocostituita Unione...

Banche a Casale (3) Il Monferrato

Aldilà delle rilevanti realtà fin qui descritte, Casale registra, tra le due grandi guerre, la presenza di istituti minori, come la Banca piccolo credito casalese (ufficio in via Biblioteca-piazza ...La fondazione nel 1873 della Banca del Monferrato (V. prima parte) trova probabilmente qualche radice nella sorte di altro istituto nato due anni prima, la Banca del Popolo. E’ “Il Monferrato” ad annu ...