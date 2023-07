Baiardo mollato dall’avvocato prima dell’udienza | sul suo arresto si decide a settembre

(Di venerdì 14 luglio 2023) All’ultimo è rimasto senza avvocato Salvatore, presente in aula a Firenze all’udienza del tribunale di Riesame sulla richiesta del suoda parte della procura, rigettata dal gip lo scorso 26 maggio. L’udienza di oggi 14 luglio è stata rinviata al prossimo 5, dopo che il legale di fiducia diha rinunciato all’incarico, lasciandolo nella mani di un avvocato d’ufficio.è indagato per calunnia ai danni di Massimo Giletti, come ricorda Repubblica, dopo averlo accusato di aver dichiarato il falso al pm e nei confronti del sindaco di Cerasa. Ala procura contesta anche il favoreggiamento nei confronti di Marcello dell’Utri e Silvio Berlusconi. Leggi anche: La risposta disul testamento di Berlusconi: «Niente ai ...

è indagato per calunnia ai danni di Massimo Giletti, come ricorda Repubblica , dopo averlo accusato di aver dichiarato il falso al pm e nei confronti del sindaco di Cerasa. Ala ...è indagato per calunnia ai danni di Massimo Giletti, come ricorda Repubblica , dopo averlo accusato di aver dichiarato il falso al pm e nei confronti del sindaco di Cerasa. Ala ...