Bagnino accoltellato a Napoli | un altro 16enne fermato

Leggi su panorama

(Di venerdì 14 luglio 2023) Aun secondoè stato accusato di avereunnel lido di Marechiaro per un lettino negato. Anche lui, come il suo coetaneo (il giorno dopo), è ritenuto dalla Squadra Mobile dicoinvolto nel tentato omicidio delavvenuto lo scorso 9 luglio. Il minorenne è stato portato all'Ipm (l'istituto penitenziario minorile di, sull'isolotto di Nisida). Il giovane è residente nel quartiere San Giovanni a Teuduccio. Ilera stato colpito con due fendenti all'addome per un lettino negato in spiaggia e i sanitari, con un delicato intervento chirurgico, sono riusciti a salvargli la vita. Le indagini però non si fermano: nel fatto sarebbero coinvolti anche altri giovani e c'è attenzione ...