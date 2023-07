++ Bagnino accoltellato a Napoli | fermato un altro 16enne ++

Un altro sedicenne, anche lui ritenuto dalla Squadra Mobile di Napoli coinvolto nel tentato omicidio di unavvenuto nel lido Marechiaro lo scorso 9 luglio, è stato sottoposto a fermo su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Si tratta di un giovane ...Ilera stato colpito con due fendenti all'addome per un lettino negato in spiaggia. Il minorenne, residente nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, come il coetaneo già fermato il giorno ...Il gip del tribunale per i minorenni di Napoli non ha convalidato il fermo emesso nei confronti del 16enne accusato di avereunnel lido Marechiaro di Napoli per un lettino negato. Nei suoi confronti è stata emessa una misura cautelare notificata dalla Squadra Mobile e il ragazzo, a seguito della ...

Napoli, bagnino accoltellato per un lettino: il 16enne arrestato è uno studente di una famiglia del centro Corriere

Un altro sedicenne, anche lui ritenuto dalla Squadra Mobile di Napoli coinvolto nel tentato omicidio di un bagnino avvenuto nel lido Marechiaro lo scorso 9 luglio, è stato sottoposto a ...È stato fermato il secondo minorenne che avrebbe, con un altro 16enne già bloccato in questi giorni, accoltellato un bagnino a Napoli ...