Avengers | The Kang Dynasty | una star Marvel è abbastanza sicura di essere nel film

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 14 luglio 2023) Chi rivedremo in: The? Unasembrasicuro del suo ritorno nel nuovocorale del MCU.: Thesarà il primocorale che vedrà a raccolta buona parte dei personaggi del MCU, ma non sappiamo ancora di preciso chi risponderà presente all'appello. Una, tuttavia, è piuttostoche ci sarà... Per quanto si puòsicuri di qualcosa in questi casi. Shang-Chi in: TheSì, stiamo parlando proprio di lui: Simu Liu a.k.a. Shang-Chi (o, se preferite, uno dei Ken di ...