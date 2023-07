Avellino | ufficiale l’arrivo di Falbo | i dettagli dell’accordo

Leggi su anteprima24

Lucaè un nuovo giocatore dell'US1912. Come anticipato nelle scorse ore, il classe 2000 si lega al club irpino con un accordo su base annuale con opzione di rinnovo. Ecco la nota della società irpina: "L'U.S.1912 comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base annuale con opzione di rinnovo, il calciatore Luca. Nato a Chivasso (TO) il 21 febbraio 2000 il giocatore piemontese è cresciuto tra le giovanili di Roma e Lazio. In carriera ha indossato le maglie di Lazio, Viterbese e Monopoli. In totale, tra i professionisti, ha collezionato 49 presenze divise tra Europa League, Serie A Serie C, Coppa di serie C e Playoff di serie C".