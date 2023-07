Avellino | nel pre-ritiro di Venticano comincia la stagione FOTO

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ ufficialmente iniziata l’avventura pre-campionato dell’US1912. Nel pomeriggio la squadra si è radunata allo stadio comunale di“William Vincenzo Russo“. Alla spicciolata i calciatori hanno varcato l’ingresso dell’impianto di gioco. Circa una ventina di tifosi ad attenderli tra selfie e sciarpe in regalo. Tra i più gettonati l’attaccante Cosimo Patierno e non solo. Presente anche la triade guidata da Giorgio Perinetti, Luigi Condò e Pierfrancesco Strano. Sorridente ed entusiasta il tecnico Massimo Rastelli che ha guidato il primo allenamento. Staff a cui si è unito anche David Dei che ricoprirà il ruolo di preparatore dei portieri. Il programma asarà, dunque, di tre giorni nei quali si terranno due sedute pomeridiane (svolta oggi pomeriggio e domani) ed una mattutina ...

Prima sgambatura in un clima festoso per il nuovo Avellino di Rastelli. In uno stadio "Russo" a porte chiuse, ma con diversi tifosi che hanno raggiunto l'impianto dalle ...