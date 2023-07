Avellino | al via i test prima del ritiro di Palena

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoComincerà oggi pomeriggio alle 17.30, inizieranno iprepresso lo stadio comunale “William Vincenzo Russo” di Venticano. I calciatori, in questi giorni, stanno sostenendo i rispettivi cicli di visite mediche. Una volta completati tutti gli accertamenti propedeutici all’ottenimento dell’idoneità sportiva agonistica, i tesserati si aggregheranno al gruppo che partirà per(CH) domenica pomeriggio. Il programma a Venticano sarà, dunque, di tre giorni nei quali si terranno due sedute pomeridiane (oggi e domani) ed una mattutina (domenica). Isi terranno a porte chiuse. Quello con il comune di Venticano (AV) è un rapporto che va avanti dal 2020 e che ha visto lo stadio “Russo” diventare un vero e proprio punto di riferimento per il settore giovanile biancoverde. Il ...

Il tavolo si terrà adlunedì, 17 luglio, con inizio alle ore 15.30 presso l'Auditorium del Polo Giovani inMorelli e Silvati. Alla riunione parteciperà l'assessore regionale all'.... Nel primo pomeriggio di ieri personale della Polizia di Stato dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura diè intervenuto inDegli Imbimbo, a seguito di segnalazione di persona di sesso femminile che stava tentando di rubare un'autovettura. All'arrivo sul posto gli operanti la persona segnalata,...... anche per reati contro il patrimonio, è stata allontanata dal territorio del Comune di Ariano Irpino con provvedimento del Questore didi Foglio diObbligatorio, con divieto di ritorno ...

Avellino: via i test prima del ritiro di Palena, ecco dove e quando Ottopagine

Perquisizioni in corso ad Avellino per le aggressioni ai danni dei tifosi del Napoli del 4 maggio scorso, quando i supporter azzurri festeggiarono lo scudetto ...AVELLINO. Mercato in fermento per l'Avellino Calcio, il sodalizio irpino si sta muovendo con oculatezza cercando di allestire una rosa ...