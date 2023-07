Autovelox a viale Tre Denari | i vigili annullano le multe | in arrivo i rimborsi

(Di venerdì 14 luglio 2023) Fiumicino – A seguito delle richieste di accertamento amministrativo del sindaco Mario Baccini suglidiTre, la comandante della polizia locale, Patrizia Di Girolamo, ha dichiarato che saranno annullati in autotutela i verbali comminati nei giorni tra il 10 e il 20 aprile. I verbali da annullare per vizio di forma sono 1819 mentre saranno rimborsati i 600 già pagati. Lo fa sapere, in una nota, l’ufficio del Sindaco. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link

