Autonomia | Graziano Pd | ‘aumenta disuguaglianze Nord-Sud e ricchi-poveri’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “L’differenziata spacca il Paese in due e aumenta letrae Sud e trae poveri. Prima di tutto occorrerebbe definire i livelli essenziali delle prestazioni, i cosiddetti Lep, e il fondo di perequazione, poi approvare una legge in Parlamento. Se, invece, questa riforma viene attuata così, le regioni e i comuni del Mezzogiorno non saranno in grado di offrire servizi ai cittadini sulle politiche sociali, la sanità e i trasporti, solo per fare alcuni esempi lampanti”. Lo dichiara Stefano, capogruppo Pd in commissione Vigilanza Rai, a margine dell’iniziativa sull’differenziata promossa a Napoli dal Partito democratico. L'articolo CalcioWeb.