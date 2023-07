Auto elettrica | il sondaggio certifica il flop | chi la ha | non la ricompra

(Di venerdì 14 luglio 2023) Prima o poi, per tutti i percorsi di cambiamento intrapresi, in parte, con il propulsore dell'ideologia arriva l'appuntamento con la realtà. E accade che certi quadretti, costruiti con buone dosi di demagogia e di retorica, finiscano per sgretolarsi. Prendiamo l'elettrico, sogno di quella famiglia politica europea di scuola neosocialista, scrigno in cui si racchiude un certo moralismo ambientale, per non parlare di un'estetica ben veicolata anche grazie all'esuberanza mediatica di certi personaggi. ELON MUSK Se hai l', per dire, sei “cool” perché fa molto Elon Musk, abbraccio al mondo moderno, il piacere alla gente che piace. Alt. Perché, appunto, le suggestioni internettiane sono attrattive, ma poi a comandare sono le tasche, e magari anche la praticità delle circostanze.Giunge propizia, per dimostrare tutto questo, una ricerca ...

Vengo al dunque: vendo la mia, Volvo C40, perché con il tasso indicizzato mi è salita troppo la rata . Solo per questo motivo, altrimenti non mi separerei mai da un mezzo del genere. ...... il volante in altezza e profondità e lo sterzo ha la servoassistenza, risultando più ... è possibile condividere i contenuti del cellulare tramite Apple CarPlay e Android. Immancabili ...Per quanto riguarda invece gli energetici non regolamentati che includono i carburanti per gli autoveicoli, i lubrificanti, la ricaricaper, i combustibili per uso domestico non ...

Auto elettriche, negli Usa c'è un problema: 'Migliaia di invendute, nessuno le acquista' Everyeye Auto

Dal 1996, Polestar ha rappresentato il reparto sportivo della scuderia Volvo. Nel 2015, grazie alla proprietà cinese di Geely, si è trasformato in un marchio a sé stante.La Hyundai Kona risponde alle esigenze di una vasta schiera di automobilisti con una gamma in cui coesistono motorizzazioni a benzina, ibride ed elettriche. Abbiamo guidato per alcuni giorni ...