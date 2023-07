Auto blu | le assurde dotazioni dei Comuni italiani

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ventasso, provincia di Reggio Emilia. Fino a pochi anni fa – 2016, per l’esattezza – nelle vallate del Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano sorgevano quattro. Poi, considerato anche il continuo spopolamento, si è deciso di fondere le varie realtà nella sola amministrazione di Ventasso. Che tuttavia, come eredità, ha mantenuto uno straordinario parco: 18 vetture di servizio per un Comune di meno di 4mila abitanti, in pratica una ogni 200 abitanti. Curioso considerando, tanto per dire, che il Ministero della Salute ha due vetture di proprietà, quello della Difesa cinque, esattamente come i dicasteri dell’Interno e degli Esteri, e quello del Lavoro tre. C’è da stupirsi? Niente affatto. Da Ventasso spostiamoci in Abruzzo, ad Avezzano. La cittadina in provincia dell’Aquila gode di circa un’di servizio ogni 900 abitanti: 47 ...

...mano 'proibita' La regina ha indossato un abito bianco al ginocchio con dei dettagliscuro. A rifinire il look, un'elegante pochette di paglia e uno scialle color crema. Mentre scendeva dall'...... per gli altri, è a soli tre minuti d'), perfetto per gli amanti del tramonto mozzafiato. ... per arrivare scogliere, più o meno agevoli, per tuffi da cartolina. Qui incontrerete la Caletta ...L' abitacolo propone i sedili top comfort riscaldabili in pelle Vienna R, la pedaliera in alluminio, l'illuminazione a luce soffusa LED e gli accenti. A livello tecnologico, troviamo l' ...

Caso delle auto blu regionali, assolto l'ex assessore Paolo Panontin: «Io umiliato, finisce un incubo» ilgazzettino.it

Per i capoluoghi, invece, a spiccare in assoluto è Torino: 191 vetture (in aumento rispetto al 2021, quando erano 154), di cui 178 di proprietà. Roma Capitale è seconda con 109 auto, di cui 85 a ...Tutti gli appuntamenti Sarà il fine settimana dedicato per eccellenza alla danza quello che si apre sabato 16 luglio in città, con due eventi che vanno ad arricchire il cartellone Civitanova Unisce re ...