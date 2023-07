(Di venerdì 14 luglio 2023) Undi 46 anni è mortodal suo stessoin via Gallarate a. L’incidente è avvenuto questa mattina: secondo quanto ricostruito, ilstava cercando di fermare il mezzo che si trovava in discesa quando è rimasto schiacciato. È stato necessario l’intervento deidel: ilè statosollevando ilcon cuscini ad aria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Autista 46enne muore travolto dal suo furgone a Milano: il corpo estratto dai vigili del fuoco Il Fatto Quotidiano

