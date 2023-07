Aurora Ramazzotti | sfogo sui social | Non programmate niente | cambia tutto in un attimo

Ma piovono le criticheparla del parto (per la prima volta): 'Ci ho messo settimane a superare l'amarezza' ll nuovo amore E' ormai da tempo che la storia d'amore di Ambra Angiolini ..., conduttrice e influencer, figlia d'arte di Erose Michelle Hunziker, si è sempre raccontata sfruttando la visibilità dei suoi canali social , dando consigli e mantendo un ...Ramazotti non lo nasconde: 'Ci ho messo qualche settimana ad accettarlo' Successivamente la figlia di Eros, sempre in questo suo intervento sul social fotografico, ha confessato ...

Aurora Ramazzotti parla del parto (per la prima volta): «Ci ho messo settimane a superare l'amarezza» leggo.it

Aurora Ramazzotti parla ai suoi follower per la prima volta del parto e di non essere pronta per un secondo figlio.La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, la ventiseienne Aurora Ramazzotti, si è lasciata andare a uno sfogo sui social. Ecco cosa ha detto.