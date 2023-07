Aurora Ramazzotti | Incidente In Piscina… I Fan Preoccupati!

(Di venerdì 14 luglio 2023) Bruttoin piscina per. I fan dell’influencer si sono subito allarmati. Ecco cosa è successo… #L’influencerè molto attiva sui social, in particolare Instagram, dove milioni di follower seguono le sue giornate. Di recente, però, è stata notata una sua inusuale assenza online. Dopo alcuni giorni di silenzio,ha spiegato il motivo del suo ritiro temporaneo. Ha rivelato di aver avuto un piccoloin piscina che l’ha obbligata a prendersi una pausa dai social. Ecco cosa è successo: “Ero in piscina con il telefono in mano, una cosa che non farò più”, ha detto. “È passato un calabrone enorme, simile ad un elicottero. Ho la fobia degli insetti, così mi sono ...

Ramazotti non lo nasconde: 'Ci ho messo qualche settimana ad accettarlo' Successivamente la figlia di Eros, sempre in questo suo intervento sul social fotografico, ha confessato ...Sempre molto attiva sui social,ha voluto raccontare quanto mai confessato prima: come è avvenuto il parto. Neo mamma del piccolo Cesare, la figlia di Michelle Hunziker ed Erosha ammesso che non è ...Ma piovono le critiche, la dedica d'amore al figlio Cesare. Poi quando si addormenta... ecco cosa fa Il chiarimento 'No ragazzi, non ci siamo...' esordisce Alessia in una stories ...

Aurora Ramazzotti parla del parto (per la prima volta): «Ci ho messo settimane a superare l'amarezza» leggo.it

Tutto su Eros Ramazzotti: la carriera del grande cantante italiano, le sue canzoni più famose, i matrimoni e le curiosità sulla sua vita privata ...Aurora Ramazzotti si è confessata con i suoi fan e ha svelato per la prima volta di essersi dovuta sottoporre ad un cesareo.