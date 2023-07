Attimi di tensione durante la diretta di Reazione a Catena

(Di venerdì 14 luglio 2023) Programmi TV. Nonostante la puntata del 13 luglio si sia conclusa con la vittoria dei “I Festaioli”: la squadra composta da Giosuè, Elena e Carolina,non sono mancatidi ansia e panico.la puntata è dovuto intervenire Marco Liorni per sistemare la situazione. Che cosa è successo? Leggi anche: “”, la tremenda gaffe mette a disagio persino Marco Liorni Leggi anche: Camper su Rai1, nessuno se n’è accorto: il dettaglio che si è visto in onda, Marco Liorni interviene: “Ragazzi, calma…” La puntata didi ieri sera, ha visto i campioni vincere, grazie alla parola finale “ASSORDANTE”, il montepremi di 2.969 euro. I Festaioli erano ...

dia Passiano, frazione di Cava de' Tirreni, nella serata di martedì 11 luglio, dove un uomo di 57 anni circa - come riporta Salerno notizie - ha accusato un malore mentre stava ...Finale in festa, è il caso di dirlo, visto il nome della loro squadra, per i campioni di Reazione a catena (Giosuè, Elena e Carolina), appunto i Festaioli, che nella puntata andata in onda oggi, ...Tempo di Lettura: 1 minutodinel pomeriggio di ieri sul Lungomare di Salerno dove due cittadini stranieri hanno dato vita ad una violenta discussione che dalle parole è passata in breve tempo ai fatti. Il ...

TAVAZZANO All'ex Napoleon attimi di tensione per la protesta dei ... Il Cittadino

Attimi di tensione a Padula qualche sera fa quando un uomo del posto, con una storia di tossicodipendenza, ha dato in escandescenze richiedendo il tempestivo intervento dei Carabinieri. Una volta giun ...Attimi di tensione a Passiano, frazione di Cava de' Tirreni, nella serata di martedì 11 luglio, dove un uomo di 57 anni circa - come riporta Salerno ...