Attenzione | ondate di calore record in Campania fino al 19 luglio | allerta della Protezione civile

(Di venerdì 14 luglio 2023) LaRegioneha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da “ondata di”. A partire dalle 14 di domani, sabato 15, ealle 14 di mercoledì 19e in particolar modo nelle giornate di lunedì e martedì prossimi, su tutta la, si prevedono temperature molto al di sopra dei valori medi stagionali di 7-9 gradi e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare anche il 70-80 per cento e in condizioni di scarsa ventilazione. La colonnina di mercurio potrà superare i 40 gradi. La Sala Operativa regionale, in considerazione dell’avviso emesso dal Centro Funzionale, ...

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da "ondata di calore". (ANSA) ...Le temperature in progressivo aumento hanno fatto scattare l’attenzione del Ministero della Salute che, secondo il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salu ...