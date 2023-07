(Di venerdì 14 luglio 2023) Seguito in passato dallantus, Renan Lodi lascia l'per il. Dove è atteso in giornata per sottoporsi...

Nella giornata di ieri l'entourage del calciatore di proprietà dell'era infatti in Arabia Saudita per valutare un possibile trasferimento nel campionato che si sta accaparrando molti ...Intanto, secondo 'calciomercato.com', in queste ore ci sarebbero stati contatti tra Kamada e l'. I colcheoneros lo avrebbero puntato come erede di Joao Felix, con le italiane che al ...AURONZO - Luca Pellegrini , sondato dall', sta facendo l'impossibile per strappare la conferma e tornare alla Lazio. Sarri spinge per accoglierlo in fretta nel ritiro di Auronzo: lo ha allenato per quattro mesi a Formello, lo ...

Atletico Madrid: va al Marsiglia un ex obiettivo della Juve Calciomercato.com

Lo spagnolo potrebbe lasciare l’Atletico Madrid. All’inizio della prossima settimana l’incontro con il general manager giallorosso La settimana sarà ricca di incontri per l’entourage di Alvaro Morata, ...Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Nazione si sta delineando in maniera sempre più chiara il futuro di Sofyan Amrabat. Il centrocampista ...