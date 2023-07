Atletica | Tebogo illumina il Meeting di Lignano | magico 400 da velocista Lando torna | Vuleta lancia la sfida a Iapichino

(Di venerdì 14 luglio 2023) Letsilehato ildiSabbiadoro. Il formidabileha corso i 400 metri con un superbo 44.75, dimostrando eccellenti doti anche sul giro di pista dove fino a questa sera vantava un personale di 46.09. Il botswano, Campione del Mondo Under 20 (micidiale 9.91 lo scorso anno a Cali) e autore di 19.87 sui 200 metri in questa stagione, ha battuto il giamaicano Rusheen McDonald (44.83) e il sudafricano Lythe Pillay (45.57). I 400 metri femminili portano invece la firma della bahamense Sada Williams: il bronzo mondiale si è imposta in 50.80 davanti alla giamaicana Charokee Young (51.13). La serba Ivana, grande rivale di Larissa(si incroceranno a Monaco settimana prossima, l’azzurra ha già vinto a Stoccolma e Firenze), ha ...

Atletica, Teboso illumina il Meeting di Lignano: magico 400 da velocista. Lando torna, Vuleta lancia la sfida a Iapichino OA Sport

Anche quest'anno il Meeting Sport Solidarietà di Lignano Sabbiadoro (Udine) riafferma la sua vocazione internazionale e per l'edizione numero 34, con diretta streaming su www.atletica.tv nella serata