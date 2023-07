Atletica | Tamberi torna a Chorzow per la Diamond League

, che guarda ai Mondiali di Budapest (19 - 27 agosto) per conquistare l'unico titolo che gli manca, troverà a sfidarlo l'amico Mutaz Barshim (Qatar), con cui ha condiviso l'oro di Tokyo, il ...Domenica la Diamond League sbarca a Chorzow in Polonia per la sua ottava tappa. Ritorna in pista nel salto in alto Gianmarco, dopo il deludente 2.12 sotto il diluvio di Stoccolma. L'azzurro ritroverà l'avversario e amico Mutaz Barshim, con cui ha condiviso l'oro di Tokyo, che quest'anno però non ha ancora fatto ...E IAPICHINO Prendiamo questi due ragazzi d'oro: uno già molto d'oro, olimpico ed europeo,... che è il circuito di eccellenza assoluta (anche per ingaggi e guadagni) dell'mondiale. ...

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - A tre settimane dal trionfo dell'Italia negli Europei a squadre a Chorzow, la città polacca ospita domenica prossima l'ottava tappa della Diamond League con cinque azzurri annu ...È il palcoscenico del trionfo agli Europei a squadre, il primo storico successo dell’Italia, quando il sogno è diventato realtà. Tre settimane dopo a Chorzow, in Polonia, arriva il momento di uno dei ...