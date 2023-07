Atletica | Per Ceccarelli test all' IMSS del Coni

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il campione europeo dei 100 metri al lavoro in laboratorio e in pista. ROMA - Samuele, medaglia d'oro nei 100 metri ai recenti Giochi Europei di Cracovia, ha svolto una serie didi laboratorio e in pista. Le prove, finalizzate a verificare l'equilibrio nella spinta dei due arti e a m