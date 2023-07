Atletica | Europei U23 Espoo 2023 | domani Iapichino in scena nelle qualificazioni del lungo

(Di venerdì 14 luglio 2023) Nella mattinata di sabato 15 luglio, alle ore 11:40 italiane, Larissasarà impegnata nel turno di qualificazione del salto in, valevole per gliU23di. Il pass diretto per la finale è fissato a 6,50 metri e, nel caso non raggiungesse questa misura, dovrebbe restare tra le migliori dodici del turno, in modo da tornare in pedana nel pomeriggio di domenica per la finale, alla ricerca di un altro titolo giovanile dopo quello degliU20 di Boras nel 2019. Presenti nelanche le altre due azzurre Arianna Battistella e Chiara Smeraldo; in lizza per le medaglie la tedesca da 6,91 Mikaelle Assani e le spagnole Tessy Ebosele e Maria Vicente. Sempre sabato spazio anche alle semifinali dei 400hs con Michele Bertoldo, Riccardo ...

- Idea Pieroni si è qualificata per la finale di salto in alto agliunder 23. L'atleta barghigiana ha saltato metri 1,81 misura sufficiente a staccare il pass, appunto, per la finale ...Pietro Nardone, presidente dell'associazione, si è recato da Abodi per presentare ufficialmente gliMaster diLeggera, in programma dal 21 settembre al 1 ottobre 2023. Un ...Il campione europeo dei 100 metri al lavoro in laboratorio e in pista. ROMA - Samuele Ceccarelli, medaglia d'oro nei 100 metri ai recenti Giochidi Cracovia, ha svolto una serie di test di laboratorio e in pista. Le prove, finalizzate a verificare l'equilibrio nella spinta dei due arti e a misurare la capacità di velocità con diverse ...

16.32 Alle 16.55 prenderà il via la finale del salto triplo femminile. 16.29 Questa la classifica del lancio del g ...È in corso la sessione pomeridiana degli Europei U23 di Espoo (Finlandia).