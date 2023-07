Atletica | Diamond League 2023 | Tamberi torna in pista domenica a Chorzow

(Di venerdì 14 luglio 2023)lasbarca ain Polonia per la sua ottava tappa. Riinnel salto in alto Gianmarco, dopo il deludente 2.12 sotto il diluvio di Stoccolma. L’azzurro ritroverà l’avversario e amico Mutaz Barshim, con cui ha condiviso l’oro di Tokyo, che quest’anno però non ha ancora fatto meglio di 2,24. Più in forma sembrano il neozelandese Hamish Kerr (2,24 per il successo sotto la pioggia nella capitale svedese) e il cubano Luis Enrique Zayas, entrambi a 2,31 di recente. Presenti anche Elena Bellò negli 800 metri, alla seconda presenza stagionale nel massimo circuito dopo aver corso in 2:00.76 a Losanna, e Gaia Sabbatini nei 1500, in ascesa come dimostra il 4:03.84 di Ostrava a fine giugno. Due anche i lanciatori, da Leonardo Fabbri ...

...ambizioni azzurre anche ai campionati del mondo dileggera , in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest . Oltre ai mondiali, per tutta l'estate in diretta anche le tappe della Wanda...... campione olimpico di Tokyo nei 100 metri, non parteciperà ai campionati italiani diche ... A causa del suo problema fisico, Jacobs non ha potuto partecipare agli incontri dellaLeague. ...... un argento, poi recentemente due tappe dellaLeague, che è il circuito di eccellenza assoluta (anche per ingaggi e guadagni) dell'mondiale. Quello che sembrava un rischio, adesso ...

Atletica, Diamond League Silesia 2023: programma, orari, tv, streaming OA Sport

È il palcoscenico del trionfo agli Europei a squadre, il primo storico successo dell’Italia, quando il sogno è diventato realtà. Tre settimane dopo a Chorzow, in Polonia, arriva il momento di uno dei ...Tre italiani saranno impegnati in Silesia, dove domenica 16 luglio andrà in scena una tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Gianmarco Tamberi d ...