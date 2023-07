Athletico Paranaense | ufficiale l’arrivo di Arturo Vidal | contratto fino a dicembre per il cileno

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’ex centrocampista di Juventus ed Inter,, dopo l’addio al Flamengo annunciato ieri, ha già trovato una nuova sistemazione. Il, infatti, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’, firmando uncon il club brasilianoal 312023, con opzione per un altro anno.É FURACÃO! @king23#pic.twitter.com/2e2WQRROjV —(@PR) July 14, 2023 SportFace.

Il centrocampista cileno (36 anni ex Juventus, Bayern Monaco, Barcellona e Inter) si è accordato con l'per un contratto fino a dicembre 2023 con opzione per un altro anno.All'vanno 30 milioni di euro come parte fissa più altri 31 milioni di bonus, mentre il calciatore avrà una clausola rescissoria da 500 milioni di euro. 11.11 - L'ex attaccante ...Massimiliano Allegri (LaPresse) - calciomercato.itRientrato dal prestito al Nottingham Forest, il terzino cresciuto nell'è fuori dai piani dell'Atletico Madrid. Il suo futuro, ...

UFFICIALE - L'ex Juventus Vidal riparte dall'Athletico Paranaense Tutto Juve

Il cileno riparte con una nuova squadra dopo la risoluzione anticipata con i rossoneri: il comunicato e le prime dichiarazioni ...Il cileno riparte con una nuova squadra dopo la risoluzione anticipata con i rossoneri: il comunicato e le prime dichiarazioni ...