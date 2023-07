(Di venerdì 14 luglio 2023) Scelto come testimonial per la nuova maglia gara dell', l'attaccante colombiano Duvanè stato anche il più...

...e. Arriveranno a ritiro in corso Cambiaghi, Carnesecchi, Muriel, Okoli e Scalvini. Tra i difensori manca il turco Merih Demiral: non è convocato per scelta tecnica, sarà ceduto; l'è ...L'ha raggiunto Clusone, sede del ritiro che durerà fino al prossimo 22 luglio. Lunedì 17, ... Brandon Soppy (lesione di terzo grado al bicipite femorale sinistro) e Duvan(lesione della ...Occhio al Fenerbahce che vuoledell'e occhio alla Dea che si è inserita per Piroe: in Turchia, sponda Fenerbahce, c'è Batshuayi che potrebbe congedarsi e la Salernitana lo ha trattato ...

Atalanta, Zapata rimarrà a Bergamo: gli indizi | Mercato Calciomercato.com

Scelto come testimonial per la nuova maglia gara dell'Atalanta, l'attaccante colombiano Duvan Zapata è stato anche il più acclamato nel primo giorno di ritiro a Clusone. Non solo, è stato lui a dare i ...Cominciata ufficialmente, con l’arrivo della squadra a Clusone, la nove giorni atalantina in ritiro Allenamenti a porte aperte solo di pomeriggio, anche perché al mattino ci sarà anche la corsa nei bo ...