Atalanta U23 | depositata domanda di ammissione alla Serie C

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’U23 ha comunicato di aver depositato ladiLega Pro per la partecipazione della seconda squadra al campionato diC. Il club nerazzurro ha indicato come campo di gioco lo Stadio di Caravaggio (Bergamo), sul quale sono già in corso gli interventi di riqualificazione e adeguamento. In attesa del completamento dei lavori, è stata indicata come sede provvisoria per le prime partite lo stadio “Città di Gorgonzola”. SportFace.

Come spieghiamo dettagliatamente sul settimanale in edicola da oggi fino a giovedì 20 luglio (in edizione digitale QUI ), la costruzione dell', in quel di Zingonia, procede spedita. Come ...In attesa che si concluda l'iter dei ricorsi e arrivi il via libero definitivo all'iscrizione alla Serie C 2023/24, l'è al lavoro per la squadra Under 23 . Il direttore sportivo sarà l'ex giocatore di Perugia, Catania, Napoli e Vicenza Fabio Gatti, già responsabile gestione prestiti e arrivato l'estate ...Non resta dunque che aspettare la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, poi l'sarà finalmente realtà.

Fabio Gatti sarà il ds dell'Atalanta U23. AlbinoLeffe: arriva Davide Munari L'Eco di Bergamo

Prende sempre più forma l'Atalanta Under 23, con Fabio Gatti ora alla regia insieme alla dirigenza del club orobico per la costruzione della squadra. Il primo indispensabile ...Nuovo ruolo all'interno dell'Atalanta per Fabio Gatti. Il dirigente che finora si era occupato della gestione dei prestiti dei giovani nerazzurri, secondo quanto raccolto dalla ...